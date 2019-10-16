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Spor, Futbol, Barış Pınarı Harekatı

Adil Rami'den 'asker selamlı' paylaşım

Fenerbahçe'nin Fas asıllı Fransız milli futbolcusu Adil Rami, sosyal medya hesabı instagram'daki profil fotoğrafını, asker selamı verdiği bir fotoğraf ile değiştirdi.

Hilmi Sever   | 16.10.2019
Adil Rami'den 'asker selamlı' paylaşım

İstanbul

Fransız futbolcu, sarı-lacivertli kulübe imza attığı gün, üzerinde Fenerbahçe formasıyla asker selamı verdiği fotoğrafı, profil fotoğrafı yaptı. 

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA), Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların gol sevinci sırasında verdikleri asker selamının siyasi provokasyon içerebileceği gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatmıştı.

Adil Rami'nin profil fotoğrafını asker selamı verdiği bir fotoğraf ile değiştirmesi sosyal medyada Türk Milli Takımı'na destek olarak yorumlandı.

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