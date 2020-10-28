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Politika, Azerbaycan cephe hattı

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecek

TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, tarihi gerçeklere ve uluslararası hukuka göre haklı olan davasında ve vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir." dedi.

Alper Atalay   | 28.10.2020
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecek

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, tarihi gerçeklere ve uluslararası hukuka göre haklı olan davasında ve vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir." dedi.

Şentop, "Bizler bu coğrafyada her zaman kalıcı barıştan yana olduk. Adalete ve hukuka olan inancımızla, Doğu Akdeniz’de ihdas edilen gerginliği diplomasinin bütün imkanlarıyla çözmekten yanayız. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın kalıcı barışa kavuşması kararlı duruşumuzu devam ettirmemizi zorunlu kılıyor." diye konuştu.

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