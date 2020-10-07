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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Putin ve Aliyev Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü.

Ruslan Rehimov   | 07.10.2020
Putin ve Aliyev Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre İlham Aliyev, Vladimir Putin'e telefon ederek doğum gününü kutladı.

Aliyev ve Putin, Dağlık Karabağ'daki durumu müzakere etti.

Liderler, Azerbaycan ve Rusya ilişkileriyle ilgili de fikir alışverişinde bulundu.


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