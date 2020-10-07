Putin ve Aliyev Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü.
Bakü
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre İlham Aliyev, Vladimir Putin'e telefon ederek doğum gününü kutladı.
Aliyev ve Putin, Dağlık Karabağ'daki durumu müzakere etti.
Liderler, Azerbaycan ve Rusya ilişkileriyle ilgili de fikir alışverişinde bulundu.
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