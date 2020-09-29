Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı
Türkiye ile Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak Galata Kulesi’ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı.
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Galata Kulesi'nin Azerbaycan bayrağı renkleriyle aydınlatılmasına çevredeki vatandaşlar da ilgi gösterdi.
Saat 20.15'te başlayan etkinlik, gece yarısına kadar devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.