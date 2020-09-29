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Türkiye, Azerbaycan cephe hattı

Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı

Türkiye ile Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak Galata Kulesi’ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı.

Hilal Uştuk   | 29.09.2020
Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı Fotoğraf: Yasin Aras/AA

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Galata Kulesi'nin Azerbaycan bayrağı renkleriyle aydınlatılmasına çevredeki vatandaşlar da ilgi gösterdi. 

Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtması yapıldı

Saat 20.15'te başlayan etkinlik, gece yarısına kadar devam edecek.

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