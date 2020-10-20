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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil daha öldü

Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ruslan Rehimov   | 20.10.2020
Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil daha öldü

Bakü

Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti.

Azerbaycan Başsavcılığının açıklamasında, Ermenistan güçlerinin Terter iline yoğun füze ve top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Terter'in Cemilli köyünde bir eve top mermisi isabet etmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.


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