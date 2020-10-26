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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri sürüyor

Yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun tüm cephe boyunca ve iki ülke sınırındaki Azerbaycan birlikleri ile sivil yerleşim birimlerine top ve havan ateşi açtığı bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 26.10.2020
Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri sürüyor

Bakü

Ermenistan ordusunun saat 08.00'de ilan edilen ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine ateş açmayı sürdürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun tüm cephe boyunca ve iki ülke sınırındaki Azerbaycan birlikleri ile sivil yerleşim birimlerine top ve havan ateşi açtığı belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın Berd, Çemberek ve Vardenis illerinden Azerbaycan'ın Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerine ateş açıldığı belirtildi.

Terter, Ağdam, Fuzuli, Laçın ve Gubadlı istikametlerinde konuşlu Azerbaycan birliklerine de Ermenistan ordusunca ateş açıldığı kaydedildi.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

Ermenistan ordusu saat 08.05'te ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine ve Terter kenti ile köylerine top atışı gerçekleştirmişti.

Hacıyev, ateşkes ihlallerinden Ermenistan'ı sorumlu tuttu

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ilan edilen ateşkes ihlalinden Ermenistan'ın sorumlu olduğunu açıkladı.

Hacıyev, yazılı açıklama yayımlayarak ateşkes ilanından hemen sonra Azerbaycan birliklerine ve sivil yerleşim birimlerine ateş açıldığını vurguladı.

Ermenistan'ın 10 ve 18 Ekim'de ilan edilen ateşkesleri alenen ihlal ettiğini belirten Hacıyev, şunları kaydetti:

"Tüm bunlar, Ermenistan'ın insani ateşkesi sözde desteklediğini, ateşkesi Azerbaycan birliklerine ve yerleşim birimlerine ateş açmak, güç toplamak ve yeni mevziler kazanmak için kullandığını bir kez daha gösteriyor. Ermenistan'ın hedefi işgal temelli statükoyu korumak ve güçlendirmektir. Azerbaycan tarafı temkinli davranıyor. İnsani ateşkes ihlallerine ilişkin bilgiler toplanıyor ve AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelere bilgi veriliyor. Ateşkes ihlallerinden Ermenistan sorumludur."

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

Ermenistan ordusu saat 08.05'te ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine ve Ağdam bölgesine, Terter kenti ile köylerine top atışı gerçekleştirmişti.

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