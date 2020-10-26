Euro
9.51
Dolar
8.04
BIST 100
1,175.41
Altın
1,897.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara TEM ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi 18 şüpheli gözaltına alındı
logo
Dünya

Doğu Afrika'da sel ve toprak kaymaları 3,6 milyon kişiyi olumsuz etkiledi

Doğu Afrika'da, hazirandan bu yana şiddetli yağışlara bağlı yaşanan sel ve toprak kaymaları 3,6 milyon insanın hayatını olumsuz etkiledi.

Gökhan Kavak   | 26.10.2020
Doğu Afrika'da sel ve toprak kaymaları 3,6 milyon kişiyi olumsuz etkiledi

İstanbul

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, özellikle Güney Sudan, Kenya ve Uganda'nın sellerden etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, "Göllerdeki su seviyesinin artması ve taşkınlar binlerce kişiyi etkiliyor. Sadece Güney Sudan'da 850 bin kişi sellerden etkilendi ve 400 bin kişi de göç etmek zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.

Bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomik kriz ve çatışmalardan olumsuz etkilenen milyonlarca kişi son yıllardaki en yüksek oranda yağışların düşmesiyle şimdi de sellerle mücadele ediyor.

BM'ye göre Etiyopya'da 1,1 milyon kişi seller nedeniyle olumsuz etkilenirken, 313 bin kişi de göç etti.

Seller nedeniyle birçok okul ve hastane de kullanılamaz hale geldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 43 milyon 346 bini geçti
Hollanda'da Kovid-19 salgınında 10 bin 203 ile 'en yüksek günlük vaka' kaydedildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da salgının başından bu yana günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Doğu Afrika'da sel ve toprak kaymaları 3,6 milyon kişiyi olumsuz etkiledi

Doğu Afrika'da sel ve toprak kaymaları 3,6 milyon kişiyi olumsuz etkiledi

Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 130'a çıktı

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 41 bine yaklaştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1,7 milyona yaklaştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1,7 milyona yaklaştı
Somali’de seller nedeniyle 341 bini aşkın kişi göç etti

Somali’de seller nedeniyle 341 bini aşkın kişi göç etti
Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi: Fransa'nın Afrika'da yaptıkları işgal dönemindekilerden beter

Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi: Fransa'nın Afrika'da yaptıkları işgal dönemindekilerden beter