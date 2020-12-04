Euro
9.47
Dolar
7.78
BIST 100
1,332.61
Altın
1,840.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan'da şehitler anıldı

Azerbaycan'da, topraklarını işgalden kurtarmak için yürütülen operasyonda şehit olan askerler saygı duruşuyla anıldı.

Ruslan Rehimov,Behlül Çetinkaya   | 04.12.2020
Azerbaycan'da şehitler anıldı Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

Bakü

Vatan savaşında canlarını feda eden şehitlerini anan Azerbaycan'da hayat, 1 dakikalığına durdu. Yerel saatle 12.00'de sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Daha sonra araçlardan korna sesleri yükseldi.

Bakü Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret eden vatandaşlar da saatler 12.00'yi gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu. Bu sırada Hazar Denizi kıyısındaki gemiler de korna çaldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde de yapılan saygı duruşunda şehitler anıldı. Büyükelçi Erkan Özoral ve büyükelçilik çalışanları, Atatürk büstü önünde toplanarak kardeş ülke Azerbaycan'ın şehitlerine saygılarını ifade etti.

Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de de saat 12.00'de hayat bir dakikalığına durdu. Şehir meydanında kurulan dev ekrandan çatışmalara ve alınan zafere ilişkin görüntüler yayınlandı.

Kentin meydanında toplanan halkın yanı sıra arabalardan inen vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, sabah saatlerinde Bakü Şehitler Hiyabanı'nda düzenlenen törene katıldı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın çalındığı törende Aliyev, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaşta 2 bin 783 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu açıklamıştı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti. Ermenistan imzaladığı ateşkes gereği işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbeceri boşaltmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara: Aşı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır
Gençlerbirliği'nde iki antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 65 milyon 558 bini aştı
'Koronavirüse karşı delikanlılık yapmamamız gerekiyor'
Filyasyon ekipleri 'dedektif' gibi iz sürerek Kovid-19 salgınıyla mücadele ediyor

Benzer haberler

Azerbaycan'da şehitler anıldı

Azerbaycan'da şehitler anıldı

Bakü yönetimi, Nahçıvan-Azerbaycan ulaşım yolunu açmakta kararlı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ve Rusya ateşkesin sürdürülmesinde önemli rol oynuyor

Türk Konseyinden Azerbaycan'a destek

Türk Konseyinden Azerbaycan'a destek
Azerbaycan'da şehitler yarın saygı duruşuyla anılacak

Azerbaycan'da şehitler yarın saygı duruşuyla anılacak
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 783 şehit verdi

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 783 şehit verdi