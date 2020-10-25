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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan ordusu kontrol edilen alanları daha da genişletti

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun harekat planına uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği ifade edildi.

Ruslan Rehimov   | 25.10.2020
Azerbaycan ordusu kontrol edilen alanları daha da genişletti

Bakü

Azerbaycan ordusunun, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların devam ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut, Gubadlı ve Laçin yönlerinde değişen yoğunlukta sürdürüldüğü belirtildi.

Ermenistan güçlerinin tank, top ve havanlarla ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun ise harekat planına uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği ifade edildi.

Açıklamada, Hocavend, Gubadlı ve Laçin bölgelerinde Ermenistan güçlerinin direnişini zayıflatan Azerbaycan ordusunun farklı yönlerde yeni ilerlemeler sağladığı, Ağdere ve Hocavend istikametinde büyük zaiyat veren Ermenistan güçlerinin mühimmatının tükendiği ve topçu bataryalarının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Gubadlı'ya getirilen Ermenistan ordusu 543. alay 1. taburunun insan gücü ve askeri teçhizat kaybıyla geri çekildiği, Ermenistan'ın Kotayk eyaletinin Tsaghkadzor kentinden Dağlık Karabağ'a gönderilen askerlerin büyük bölümünün de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan güçlerine ait 2 tank, 2 zırhlı araç, 4 D-30 obüsü, 1 2A36 Giasint-B topu ve 7 otomobili imha ettiği belirtildi.

Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

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