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Dünya

ABD'den İsrail'le ilişkilerini normalleştirme sürecine giren Sudan'a 81 milyon dolarlık insani yardım

ABD yönetimi, İsrail'le ilişkilerini normalleştirme sürecine giren Sudan'a 81 milyon dolarlık insani yardım yapacağını açıkladı.

Hakan Çopur   | 25.10.2020
ABD'den İsrail'le ilişkilerini normalleştirme sürecine giren Sudan'a 81 milyon dolarlık insani yardım

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yazılı açıklama yaparak, Sudan'daki insani krizle mücadele için 81 milyon dolar yardım göndereceklerini duyurdu.

Pompeo, son yardımla birlikte, Güney Sudan ve bölgedeki krizlerin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla açıkladıkları insani yardımın 436 milyon dolara ulaşacağını ifade etti.

ABD'nin Sudan'a yönelik yardımı, Sudan ile İsrail arasındaki "siyasi normalleşme" sürecinin başlamasının hemen ardından açıklaması dikkati çekti.

İsrail ile normalleşen son ülke Sudan oldu

Başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında uzun süredir perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale gelmişti.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Trump, cuma günü Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

Söz konusu adımın Sudan'ın "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık ödemeyi yapması"nın hemen ardından atıldığına işaret edilen açıklamada, Hartum yönetimine gösterdiği anlayış için de teşekkür edilmişti.

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