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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir taktik insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 03.11.2020
Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.50'de Ermenistan'a ait bir İHA'nın cephede keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi. 

Açıklamada, söz konusu İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

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