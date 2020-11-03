Euro
9.87
Dolar
8.46
BIST 100
1,139.20
Altın
1,889.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor İzmir’de arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı. -VTR
logo
Dünya

Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Afganistan'ın başkentindeki Kabil Üniversitesine dün öğle saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 03.11.2020
Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat/AA

Kabil

Afganistan Sağlık Bakanlığı, ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesine dün öğle saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılar ile sonrasındaki çatışmada yaşamını yitirenlerin sayısının 22'ye çıktığını ve yaralı sayısının da 22 olduğunu açıkladı.

Öte yandan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, saldırıda hayatını kaybedenler için bugün ulusal yas ilan ederek hayatını kaybedenlerin intikamını ağır şekilde alacaklarını söyledi.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Önce saldırılar ardından çatışma

Ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesine öğle saatlerinde bombalı ve silahlı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıkmıştı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, üniversite etrafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığını ve öğrencilerin çoğunun tahliye edildiğini açıklamıştı.

Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığı ifade edilmişti.

Sınav ve kitap fuarı açılışı vardı

Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dün sınav olduğu biliniyordu, saldırı da bu bölümde düzenlendi.

Ayrıca üniversitede dün birçok üst düzey yetkilinin katılımıyla "Afganistan-İran Dostluk Kitap Fuarı"nın açılışının yapılması planlanıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19'dan 490 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası tespit edildi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 34 milyonu geçti
Bakan Koca'dan İstanbul için uyarılar: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Fransa'da son 24 saatte 52 bin 518 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

Benzer haberler

Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti