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Türkiye, Azerbaycan cephe hattı

504 Türk hekimi Dağlık Karabağ'da gönüllü çalışmak için başvurdu

Türk Hekimler Birliği Platformu, 504 hekimin Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgali nedeniyle cephe gerisinde görev almak için gönüllü olduğunu açıkladı.

İzzet Taşkıran   | 30.10.2020
504 Türk hekimi Dağlık Karabağ'da gönüllü çalışmak için başvurdu

İstanbul

Türk Hekimler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Milliyetçi Hekimler Derneği, 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği ve Türk Dünyası Hekimler Derneği’nden oluşan platform, cephe gerisinde sağlık hizmeti vermek amacıyla "Karabağ İçin Gönüllü Ol" projesi kapsamında gönüllü 504 hekimin başvuru formunu, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna teslim etti.

Milliyetçi Hekimler Derneği temsilcileri, Başkonsolos Nermine Mustafayeva'yı ziyarette, başvurunu formlarını teslim ederek, 504 hekimin Karabağ için gönüllü olduğunu bildirdi.

Görüşmede, Milliyetçi Hekimler Derneği Başkanı Dr. Semih Uşaklıoğlu, dernek yöneticileri Dr. Yavuzhan Baş, Dr. Halit Gökalp Küçük ve Prof. Dr. Enver Özdemir yer aldı.

Derneğin yazılı açıklamasında, Azerbaycan'ın haklı davasını destekledikleri belirtilerek, "Hukuka aykırı olarak Azerbaycan topraklarına saldırı başlatan Ermenistan’ı şiddetle kınıyoruz. Biz de bu düşünceler ile Milliyetçi Hekimler Derneği, 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği ve Türk Dünyası Hekimler Derneği’nin bir araya gelmesi ile oluşturduğumuz Türk Hekimler Birliği Platformu olarak ihtiyaç olursa cephe gerisinde sağlık hizmeti vermek için Azerbaycan’a gelmeye her daim hazırız. Bunun için derneğimiz bünyesinde hazır uzman hekimlerimiz mevcuttur." ifadeleri kullanıldı.



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