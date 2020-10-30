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Türkiye

Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 30.10.2020
Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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