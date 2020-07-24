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Dünya, Ayasofya Camii

'Sultan 2. Mehmed'in dileği şimdi tamamlandı'

Nijerya'nın önde gelen ailelerinden Şitta Bey ailesinin lideri, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti, "Sultan 2. Mehmed'in dileği şimdi tamamlandı. Müslümanlar için gurur verici bir an." sözleriyle dile getirdi.

Gökhan Kavak   | 24.07.2020
'Sultan 2. Mehmed'in dileği şimdi tamamlandı' Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

Abuja

Nijerya'nın Lagos eyaletinin önde gelen ailelerinden Şitta Bey ailesinin lideri Alhajj Nurudeen Alamu Şitta Bey, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şitta Bey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sultan 2. Mehmed'in dileği şimdi tamamlandı. Bugün tüm Müslümanlar için gurur verici bir an." şeklinde konuştu.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılma kararını duyduklarında mutlu olduklarına dikkati çeken Şitta Bey, "Lagos Müslümanlarının ve Şitta Bey ailesinin manevi lideri olarak Türkiye ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması vesilesiyle kutluyoruz." dedi.

Şitta Bey, "Allah hepimize rahmet eylesin ve güçlü bir ümmet olarak birleştirsin." temennisinde bulundu.

2. Abdulhamid 'Bey' unvanını vermişti

Ailenin ilk lideri ve dedeleri Muhammed Şitta'nın yaklaşık 126 yıl önce, 1894'te inşa ettirdiği Şita Bey Camisi'nin açılışına 2. Abdülhamid'i davet etmişti.

Açılışa katılamayan 2. Abdülhamid, Şitta Bey'e temsilcisini göndererek kendilerini çeşitli hediyelerle onurlandırmış ve ailelerine bugün de kullanmaya devam ettikleri "Bey" unvanını vermişti.

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