TBMM Başkanı Şentop emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutladı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ülkemizin emniyetini ve huzurunu temin için canı pahasına çalışan polislerimizin, bütün emniyet mensuplarımızın #PolisHaftası'nı kutluyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 10, 2021
Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.#PolisTeşkilatı176Yaşında pic.twitter.com/PwDZ4TmK42
Şentop, Twitter hesabından "#PolisTeskilatı176Yasında" Hashtag'ı ile yaptığı paylaşımda "Ülkemizin emniyetini ve huzurunu temin için canı pahasına çalışan polislerimizin, bütün emniyet mensuplarımızın '#PolisHaftası'nı' kutluyorum. Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.