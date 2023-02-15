Dolar
18.85
Euro
20.16
Altın
1,836.61
ETH/USDT
1,663.20
BTC/USDT
24,090.00
BIST 100
4,950.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
'Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyası düzenleniyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Yapı Kredi'den AFAD'a 580 milyon lira bağış

Yapı Kredi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 580 milyon lira bağış yapacağını bildirdi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 15.02.2023
Yapı Kredi'den AFAD'a 580 milyon lira bağış

İstanbul

Yapı Kredi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, deprem felaketinin yaralarını sarabilmek için var güçleriyle çalıştıkları ifade edildi.

Afet bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için 1500'ü aşkın Yapı Kredi Gönüllüsü'nün ilk günden itibaren sahada çalıştığı vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yapı Kredi Arama Kurtarma Takımımız (YAKUT), 18 vatandaşımızın sağ olarak kurtarılmasında görev aldı. Ayrıca bölgedeki müşterilerimize finansal kolaylıklar sunarak destek veriyoruz. Bunlara ek olarak AFAD'a 580 milyon lira bağış yaparak bölgeye desteğimizi sürdüreceğiz. Bu zor günleri dayanışmayla birlikte aşacağımıza inancımız tam."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eczacıbaşı Topluluğu, depremzedelere destek için 300 milyon lira kaynak ayırdı
Yapı Kredi'den AFAD'a 580 milyon lira bağış
Depremde hasar gören Harran Devlet Hastanesi taşınacak
Çeşitli ülkelerden gelen yardım malzemeleri, askeri uçaklarla deprem bölgesine gönderildi
Türkiye, AP'de PKK iltisaklı şahısların propagandasına müdahale edilmemesini kınadı

Benzer haberler

Üsküp'teki camilerde Türkiye'deki depremzedeler için 3,2 milyon lira nakdi yardım toplandı

Üsküp'teki camilerde Türkiye'deki depremzedeler için 3,2 milyon lira nakdi yardım toplandı

Eczacıbaşı Topluluğu, depremzedelere destek için 300 milyon lira kaynak ayırdı

Yapı Kredi'den AFAD'a 580 milyon lira bağış

Burdur'da simitçi bir günlük kazancını "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına bağışladı

Burdur'da simitçi bir günlük kazancını "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına bağışladı
Şirketler, deprem bölgesindeki yaraları AFAD ile sarmaya devam ediyor

Şirketler, deprem bölgesindeki yaraları AFAD ile sarmaya devam ediyor
Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik "Hane Başı Destek Ödemeleri" başladı

Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik "Hane Başı Destek Ödemeleri" başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet