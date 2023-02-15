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'Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyası düzenleniyor
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Dünya, Asrın felaketi

İngiltere, Türkiye ve Suriye'ye yönelik 25 milyon sterlinlik yeni yardım paketini açıkladı

İngiltere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yönelik 25 milyon sterlinlik (yaklaşık 566 milyon lira) yeni yardım paketini açıkladı.

Behlül Çetinkaya   | 15.02.2023
İngiltere, Türkiye ve Suriye'ye yönelik 25 milyon sterlinlik yeni yardım paketini açıkladı

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, depremzedelere yönelik yardım ve hizmetler için yeni bir yardım paketi hazırlandı.

Türk kurumları ile Türkiye ve Suriye'de görev yapan Birleşmiş Milletler kurumlarının raporları doğrultusunda yapılan yardım kapsamında, çadırlar ve battaniyelerin ulaştırılması ile tıbbi müdahale ekiplerinin görevlendirilmesi yer alacak.

Toplam 25 milyon sterlinlik yardımla Suriye'deki sivil toplum kuruluşları (STK) da desteklenecek. Yardım paketinde kadınlara, kız çocuklarına, doğum uzmanlarına, cinsiyet temelli şiddet mağdurlarına ve zorla yerinden edilenlere de özel önem verilecek.

İngiltere, "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de görev yapmak üzere önce 77 kişilik arama kurtarma ekibi görevlendirmiş ardından da acil tıbbi müdahale ekibiyle sahra hastanesi göndermişti.

Suriye'deki depremzedelere yönelik ise bölgede görev yapan Beyaz Baretliler adlı STK'ye destek veren İngiltere'nin depremin yaşandığı günden bu yana yaptığı yardımların miktarı son paketle 42,8 milyon sterline (yaklaşık 970 milyon lira) ulaştı.

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