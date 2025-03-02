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Gündem, Asrın felaketi

TOKİ, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki deprem konutlarını tamamladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Adana'nın Ceyhan ilçesinde projelendirilen tüm deprem konutlarının tamamlandığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
TOKİ, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki deprem konutlarını tamamladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören Adana'da da inşa ve ihya çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, TOKİ tarafından Ceyhan ilçesindeki Mithatpaşa Mahallesi'nde 3 etaplı olarak başlatılan 1357 afet konutunun tamamının inşası bitirildi.

Bakan Murat Kurum da yeni evlerine yerleşen hak sahiplerinin duygu ve düşüncelerini paylaştığı, TOKİ İnşaat Mühendisi ve Uygulama Uzmanı Mustafa Oğuz Avcı'nın ise çalışmalar hakkında bilgi verdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında, hak sahibi Ceylan Gök'ün "Hayalini kağıda çizdiğim o evde oturuyorum" sözlerini alıntılayan Kurum, "Adana Ceyhan'da da TOKİ ile yaptığımız afet konutlarımızı tamamladık." ifadesini kullandı.

Görüntülerde yer alan depremzede Ceylan Gök, hayal ettiği eve kavuşma hikayesini, "Benim yıllar önce yazdığım bir kağıt var, hala bende durur. O kağıda üç artı bir, kileri olan bir ev yazıyorum. Güney cepheli olsun diyorum. Şu anda o evde oturuyorum şükürler olsun. Normal şartlarda imkansız bir şeyi başardılar. Depremin senesi dolmadan evin anahtarını aldım. Burası tamamen hayal ettiğim gibi." sözleriyle anlattı.

Mukteber Yaltır ise bir yıl dolmadan konutlarına yerleşmekten duyduğu mutluluğu dile getirirken, hak sahibi Cemile Belgin Göbel de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Kurum'a teşekkürlerini ileterek, "Devletimiz her zaman yanımızdaydı." dedi.

TOKİ İnşaat Mühendisi ve Uygulama Uzmanı Mustafa Oğuz Avcı ise videoda, 7 gün 24 saat esaslı çalıştıklarını, depreme daha dirençli kentler inşa ettiklerini ve bu konutların da onların birer örneği olduğunu aktardı.

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