Dolar
19.32
Euro
21.18
Altın
2,021.72
ETH/USDT
1,886.60
BTC/USDT
30,161.00
BIST 100
5,193.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın Açılış Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Ekonomi, Asrın felaketi

THY'den depremzedelere yönelik kabin memuru alım ilanı

Türk Hava Yollarının (THY), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere yönelik başlattığı kabin memuru alım ilanına başvurular 27 Nisan'da sona erecek.

Kenan Irtak  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
THY'den depremzedelere yönelik kabin memuru alım ilanı

İstanbul

THY'nin "kariyer.thy.com" uzantılı internet portalında yayınlanan ilanda yer alan açıklamada, şirketin, Türkiye'nin yaşadığı büyük felaketin ardından her bir vatandaşın acısını derinden hissettiği belirtildi.

Depremlerden etkilenen vatandaşlara kabin memuru olarak görev yapma imkanı verecek "afetzede ilanına" başvurularak, THY ailesinin bir parçası olunabileceği aktarılan açıklamada, başvuruların genel şartları ise şöyle sıralandı:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak. 1 Ocak 1988 ve 31 Aralık 2003 arasında doğmuş olmak. En az lise mezunu olmak. İngilizce bilmek. Daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak."

İlana, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremlerden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da kendisi ve/veya 1. dereceden yakını (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) "afetzede" olarak değerlendirilen adaylar başvuru yapabilecek.

Başvuruların 27 Nisan Perşembe günü saat 16.00'a kadar alınacağı ilana ilişkin detaylı bilgilere "https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar/" adresinden ulaşılabilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstinaf, Adnan Oktar organize suç örgütü davası kararını hukuka uygun buldu
Bakan Dönmez, Togg ile ilk yerli otomobil Devrim'in üretildiği Eskişehir'e gitti
Depremzedelere yardımda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltında
Meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı
Hatay'daki 'Konya Konteyner Kent'in 2. etabında çalışmalar devam ediyor

Benzer haberler

THY'den depremzedelere yönelik kabin memuru alım ilanı

THY'den depremzedelere yönelik kabin memuru alım ilanı

Enkaz altından çocuklarıyla kurtarılan çift, konteyner kentte yeni hayata başladı

Depremde oğlunu kaybeden müezzin, afetzede ailelerin yardımına koşuyor

Diyarbakır'da depremzedelerin konteyner kente yerleştirilmesine başlanacak

Diyarbakır'da depremzedelerin konteyner kente yerleştirilmesine başlanacak
Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere hizmeti sürdürüyor

Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere hizmeti sürdürüyor

Depremzede fırıncı pişirdiği ekmekleri afetzedelere ücretsiz dağıtıyor

Depremzede fırıncı pişirdiği ekmekleri afetzedelere ücretsiz dağıtıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet