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Gündem, Asrın felaketi

Tahliye talebinde bulunan 210 depremzede TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 210 depremzedeyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Muhammed Gencebay Gür   | 10.02.2023
Tahliye talebinde bulunan 210 depremzede TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Tahliye taleplerinin ardından Kahramanmaraş'tan İstanbul'a getirilen aralarında çocukların da bulunduğu depremzedeler, askeri personel tarafından karşılandı.

Depremzedeler, buradan araçlarla götürüldü.

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