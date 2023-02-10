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Hatay’ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı Arzu Apartmanının enkazından, 6 kişilik Oktay ailesi ile birlikte toplamda 9 kişi, arama kurtarma ekiplerince yaralı olarak çıkarılmaya çalışılıyor. Hatay'da 600 evler sitesindeki çöken apartmanlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Asrın felaketi

Hatay'da 7 yaşındaki Asya 95 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 95 saat sonra bir apartmanın enkazından Asya Dönmez (7), sağ çıkarıldı.

Uğur Ulu, Alibey Aydın   | 10.02.2023
Hatay'da 7 yaşındaki Asya 95 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Hatay

Depremlerin ardından General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde yıkılan bir apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Binanın enkazında Dönmez'e ulaşan aralarında Kütahya Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin de bulunduğu görevliler, çocuğu sağ olarak çıkardı.

Dönmez, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gönderildi.

Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


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