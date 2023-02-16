Dolar
18.86
Euro
20.14
Altın
1,837.39
ETH/USDT
1,719.80
BTC/USDT
24,902.00
BIST 100
5,008.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

SASKİ, Adıyaman'da kurulacak konteyner kentin altyapı hatlarını yapacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da kurulacak konteyner kentin altyapı hatlarının yapım çalışmasını yürütecek.

İbrahim Yozoğlu   | 16.02.2023
SASKİ, Adıyaman'da kurulacak konteyner kentin altyapı hatlarını yapacak

Sakarya

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, deprem bölgesinde farklı alanlarda çalışmalara desteğin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Adıyaman'da kurulacak konteyner kentin altyapı hatlarının bölgeye gönderilen SASKİ personeli tarafından yapılacağı kaydedildi.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasıyla bölgeye sorunsuz kanalizasyon ve içme suyu hattı kazandırılacağı aktarılan açıklamada, "Deprem bölgelerinde yaşanan altyapı sorunlarının giderilmesi için personelimiz bölgeye sevk ediliyor. İhtiyaç halinde ekiplerimiz anında yola çıkıyor. En son yolcu ettiğimiz ekibimiz ise konteynerlerin altyapı bağlantısı için Adıyaman'a ulaştı. Yaraların tez zamanda sarılması için tüm imkanlarımızla seferber olduk." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 2 zanlı daha yakalandı
Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
Kahramanmaraş'ta depremin 248. saatinde kurtarılan Aleyna, Ankara'da tedavi altına alındı
Güngören Belediyesi Kahramanmaraş Ericek'te 20 konteyner ev kurdu
Düzce'den deprem bölgesinde giden itfaiyeciler, kente döndü

Benzer haberler

SASKİ, Adıyaman'da kurulacak konteyner kentin altyapı hatlarını yapacak

SASKİ, Adıyaman'da kurulacak konteyner kentin altyapı hatlarını yapacak

Adıyaman'dan 2 yaşlı hasta ambulans helikopterle Diyarbakır'a getirildi

Off-road ekibi Adıyaman'daki afetzedeler için "aşılmaz yolları" aştı

Van'da 10 binin üzerinde depremzede misafir ediliyor

Van'da 10 binin üzerinde depremzede misafir ediliyor
Adıyaman'daki Perre Antik Kenti depremde hasar görmedi

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti depremde hasar görmedi
Adıyaman'da gönüllü öğretmenler çadırları eğitim yuvasına dönüştürdü

Adıyaman'da gönüllü öğretmenler çadırları eğitim yuvasına dönüştürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet