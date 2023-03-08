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Dünya, Asrın felaketi

Rus petrokimya şirketi SIBUR depremzedeler için AFAD'a 1 milyon dolar bağışladı

Rusya'nın en büyük petrokimya şirketi SIBUR'un, Türkiye'de depremden etkilenen vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 1 milyon dolar bağışladığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Rus petrokimya şirketi SIBUR depremzedeler için AFAD'a 1 milyon dolar bağışladı

Brüksel

Türkiye'de de faaliyet gösteren SIBUR'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Türkiye'deki depremzedelere yardımlarını sürdürdüğü belirtildi.

Şirketin, daha önce şubat-mart aylarında Türkiye'de satılan her ton üründen en az 5 dolar bağışta bulunmayı taahhüt ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, bu kapsamda AFAD'a 1 milyon doların transfer edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin desteğiyle Rus işletmelerin SIBUR'un ham maddelerinden üretilen plastik ürünleri, depremler nedeniyle üretim ve lojistik aksaklıklarıyla karşı karşıya kalan Türkiye'ye kesintisiz şekilde tedarik etmeye devam ettiği vurgulandı.

SIBUR, 2022'de Türkiye'ye önemli miktarda polipropilen, polietilen, LPG, sentetik kauçuklar ve sıvı kimyasallar gibi çeşitli petrokimya ürünleri tedarik etmişti.

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