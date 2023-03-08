Dolar
18.93
Euro
19.95
Altın
1,814.01
ETH/USDT
1,553.60
BTC/USDT
22,001.00
BIST 100
5,363.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Musk çalışanıyla Twitter'da yaşadığı tartışmadan dolayı özür diledi

Twitter'ın sahibi Elon Musk, bir çalışanıyla Twitter'da yaşadığı tartışmadan dolayı özür diledi.

Nuri Aydın  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Musk çalışanıyla Twitter'da yaşadığı tartışmadan dolayı özür diledi

Ankara

BBC'nin haberine göre, şirket çalışanı Halli Thorleifsson, Twitter'dan Musk'a "İnsan kaynakları müdürün benim çalışan olup olmadığımı onaylayamıyor." bilgisini verdi.

Musk ise Thorleifsson'a "Ne iş yapıyordun?" diye sordu.

Thorleifsson, Musk ile yazışmalarının ardından işten çıkarıldığına dair bir bildirim aldığını kaydetti.

Musk, çalışanına yönelik Twitter'da "en kötüsü" yazıp silerken bir süre sonra ise Thorleifsson'a işe geri dönmesini teklif etti.

Elon Musk, "Olayı yanlış anladığım için Halli'den özür diliyorum. (Söylemim) Bana söylenen gerçeğe aykırı ya da doğru ama anlamsız şeyler nedeniyleydi." ifadelerini kullandı.

Ajansı Ueno ile 2021'de Twitter bünyesine katılan Thorleifsson'ın işten çıkarılması durumunda şirketten yüklü miktarda tazminat alacağı gerekçesiyle Musk'ın kararından vazgeçtiği kaydediliyor.

Thorleifsson da yaşananları "garip" ve "son derece stresli" bulduğunu, Twitter'a geri dönmeyi değerlendirdiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığı, yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifini tamamladı
Deprem bölgesindeki veteriner hekim muayenehanelerine esneklik
Kahramanmaraş'ta toptancılar Mehmetçiğin kurduğu çadırlarda hizmet vermeye başladı
Türkiye ve dünya gündemi
Azerbaycan arama kurtarma ekibinin son bölümü Kahramanmaraş'tan ayrıldı

Benzer haberler

Musk çalışanıyla Twitter'da yaşadığı tartışmadan dolayı özür diledi

Musk çalışanıyla Twitter'da yaşadığı tartışmadan dolayı özür diledi

Twitter, erişim sorununu düzeltti

Dünya genelinde Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına Rekabet Kurulundan cezalı onay

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına Rekabet Kurulundan cezalı onay
Çiftçilere yaklaşık 1,4 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Çiftçilere yaklaşık 1,4 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
Twitter, ABD'li Senatör Mike Lee'nin hesabını askıya aldı

Twitter, ABD'li Senatör Mike Lee'nin hesabını askıya aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet