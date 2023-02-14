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Kahramanmaraş’ta Seçkinler Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan Selvi Apartmanı'nın enkazından 201. saatte 26 yaşındaki öğretmen Emine Akgül sağ çıkarıldı. -VTR-
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Dünya, Asrın felaketi

Rus arama kurtarma ekipleri, depremlerdeki çalışmalarını tamamladı

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Türkiye ve Suriye’de, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde bulunan Rus arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Ali Cura   | 14.02.2023
Rus arama kurtarma ekipleri, depremlerdeki çalışmalarını tamamladı

Moskova

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, deprem bölgesindeki arama kurtarma ekipleriyle yaptığı çevrim içi görüşmede, Rusya’nın depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye’deki halkın yardımına koşan ilk ülkelerden olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Rus ekiplerinin mümkün olan en kısa sürede deprem bölgesine gönderildiğini aktaran Kurenkov, ekiplerin depremin yaşandığı gün olan 6 Şubat’tan itibaren en zor alanlarda arama kurtarma çalışmalarına başladığını ifade etti.

Türkiye ve Suriye’de, psikolog ve özel eğitimli köpeklerin de yer aldığı 200 kişilik ekibin çalıştığını dile getiren Kurenkov, Putin’e çalışmalar hakkında sürekli rapor verdiğini anlattı.

Kurenkov, Belarus ve Kırgızistan ekipleriyle de ortak çalışmalar yapıldığı bilgisini paylaştı.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sona erdiğini bildiren Kurenkov, bölgeye enkazın kaldırılması için artık ağır iş makinelerinin geldiğini belirtti. Kurenkov, "Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Putin, Acil Durumlar Bakanlığının arama kurtarma ekiplerini geri çekmeye karar verdi." ifadesini kullandı.

Türkiye’deki Rus ekipler, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 6 kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını, 830 yaralıya da yardım ettiklerini bildirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’de ekiplerin 740 metreküp molozu topladığı, 8 bin 400 metreküp molozu da iş makinesiyle kaldırdığı kaydedildi.

Rus Acil Durumlar Bakanlığının "İl-76" model uçağıyla Türkiye’ye 36 ton, Suriye’ye 70 ton insani yardım ilettiği belirtildi.

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