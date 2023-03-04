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Yaşam, Asrın felaketi

Restoranı depremzedelerin sığınağı oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde restoran işletmecisi Sibel Çaparoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen onlarca kişiye adeta kucak açtı.

Ferdi Uzun, Mehmet Çalık   | 04.03.2023
Restoranı depremzedelerin sığınağı oldu Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Hatay

Konarlı Mahallesi'ndeki Tılsım Restoran'ın işletmecisi Sibel Çaparoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından restoranının bir bölümünü depremzedelerin barınma ihtiyacı için ayırdı.

Evlerine gidemeyen onlarca depremzedeye yatacak yer, battaniye ve pijama ihtiyaçları kumaş ve dikiş makinesi imkanı sağlayan Çaparoğlu, şehir dışındaki arkadaşlarının gönderdiği erzakla depremzedelere ev yemekleri de hazırlıyor.

Restoranın bir bölümü ise müşterilere hizmet vermeye devam ediyor.

"Üstesinden geleceğimize inanıyorum"

Sibel Çaparoğlu, AA muhabirine, depremin ilk haftasında restoranında konaklayan kişi sayısının 150'yi bulduğunu söyledi.

Depremin çok yıkıcı olduğunu ancak insanların dayanışmayla ayakta durduğunu dile getiren Çaparoğlu, "Halkımız o kadar güzel ki; çok güzel yardımlaşmalar gördük. Gerçekten insanlık ölmemiş. Ben buna inanıyorum ve el birliği ile de bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.

"Herkes el birliğiyle iyilik kapısını açtı"

Çaparoğlu, depremzedelere yönelik yardımlarda kendisine eşi ve çocuklarının yanı sıra arkadaşlarının da destek çıktığını da ifade ederek, şöyle dedi:

"Sadece ben değil, gerçekten herkes yardım etti. Ben mekanımı ayarladım, herkes el birliğiyle iyilik kapısını açtı. Gerçekten böyle bir şey yaptığım için ciddi anlamda çok mutluyum ama keşke bu deprem olmasaydı. Daha farklı bir şekilde nasıl anlatılır bilmiyorum; cümleler yok anlatmaya. Yardım etmeyi çok seven bir insanım ama daha farklı bir şekilde yardım etmek isterdim."

Çaparoğlu, ısınmadan dolayı elektrik faturalarının çok yüksek gelebileceğini, bunun en azından bir kısmının devlet tarafından karşılanmasının kendisini mutlu edeceğini sözlerine ekledi.

Restoranda konaklayanlardan Gülten Toksoy, Çaparoğlu'na teşekkür etti.

Evlerinin ağır hasarlı olduğunu aktaran Toksoy, şöyle konuştu:

"İlk günden bu yana dışarıdayız, arabalardayız. Hani bulabildiğimiz yerlerdeyiz. Arkadaşımız, dostumuz mekanını açtı, buraya sığındık. O günden bu yana da burada onların yardımıyla onların yaptığı destekle ayakta durmaya çalışıyoruz."

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