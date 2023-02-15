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Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ çıkarıldı
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Dünya, Asrın felaketi

Norveç, Türkiye'ye ambulans uçakla destek verdi

Norveç hükümetinin "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler için Türkiye'ye ambulans uçak olarak kullanılan askeri nakliye uçağı gönderdiği bildirildi.

Ömer Tuğrul Çam   | 15.02.2023
Norveç, Türkiye'ye ambulans uçakla destek verdi

Brüksel

Norveç'in depremzedelere yönelik desteği, NATO'nun Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi tarafından Türk makamlarıyla yakın işbirliği içinde koordine edildi.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Norveç'in gönderdiği C-130J Hercules nakliye uçağı, ilk tıbbi tahliye uçuşunu 13 Şubat'ta yaptı. Bu uçuşta depremlerde yaralanan 28 kişi, Adana'dan alınarak Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

Norveç'in uçağı ve uçakta görevli tıbbi personelin bu tür tahliye operasyonlarında tecrübeli olduğu, son aylarda Ukrayna'daki savaştan etkilenen çok sayıda kişinin Avrupa ülkelerindeki hastanelere taşındığı belirtildi.

Ayrıca Hollanda ve İngiltere'nin benzer uçaklarının da Türkiye'de depremzedelere destek için görev yaptığı kaydedildi.

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