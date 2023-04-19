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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da jandarma 14 çadır derslik kurdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da jandarma ekipleri 14 derslik çadır kurdu.

Orhan Yoldaş  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Malatya'da jandarma 14 çadır derslik kurdu

Malatya

"Asrın felaketi" diye isimlendirilen 6 Şubat'taki depremler nedeniyle çok sayıda binanın hasar gördüğü kentte, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, eğitim ve öğretimin yeniden başlaması için derslik çadırlar kuruluyor.

Ekipler, hasar görmesi nedeniyle eğitim öğretimin başlayamadığı Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine 16 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde 7 derslik için çadır, Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine de 7 derslik için çadır kurulumu yaptı.

Söz konusu çadırlarda kısa zamanda eğitim öğretime başlanılması planlanıyor.

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