Malatya'da hasar tespit çalışmalarına başlandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hasar tespit çalışmalarına başlandı.
Malatya
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte hasar tespit çalışmalarına başlandığı, vatandaşların e-Devlet ya da "http://hasartespit.csb.gov.tr" adresinden evlerinin hasar durumlarını öğrenebileceği belirtildi.
Açıklamada, hasar tespiti henüz yapılmayan, orta veya ağır hasarlı olarak belirlenmiş evlere kesinlikle girilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.