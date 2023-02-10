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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da hasar tespit çalışmalarına başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Volkan Kaşik   | 10.02.2023
Malatya'da hasar tespit çalışmalarına başlandı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Malatya

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte hasar tespit çalışmalarına başlandığı, vatandaşların e-Devlet ya da "http://hasartespit.csb.gov.tr" adresinden evlerinin hasar durumlarını öğrenebileceği belirtildi.

Açıklamada, hasar tespiti henüz yapılmayan, orta veya ağır hasarlı olarak belirlenmiş evlere kesinlikle girilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

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