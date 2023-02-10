Kahramanmaraş'ta yorgan yüklüğüne sığınan kadın depremden 105 saat sonra sağ çıkarıldı
Muş'tan, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Kahramanmaraş'a giden 112 Acil Servis görevlileri, diğer ekiplerin de desteğiyle bir kadını 105. saatte enkazdan sağ çıkardı.
Kahramanmaraş
Valilikten yapılan açıklamaya göre, asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
• Kulla Mahallesi'nde bir binanın enkazında çalışma yürütüldü— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 10, 2023
• Elif Kazan'ın yorgan yüklüğüne sığındığı belirlendi
Kahramanmaraş'ta 33 yaşındaki Elif Kazan, depremden 105 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı https://t.co/Fq7xcCCXWn pic.twitter.com/yQ3jUp7CU8
Muş'tan Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde görevlendirilen sağlık ekipleri, bölgedeki diğer ekiplerle Kulla Mahallesi'nde bir binanın enkazında çalışma yürüttü.
Ekipler, depremden 105 saat sonra 33 yaşındaki Elif Kazan'ı, enkaz altından sağ çıkarmanın mutluluğunu yaşadı. Yorgan yüklüğüne sığındığı belirlenen Kazan, Muş 112 Acil Servis ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Bölgede koordinasyonu sağlayan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ekiplerle bir araya gelerek tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.