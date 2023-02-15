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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulunuyor
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Gündem, Asrın felaketi

Malatya Doğanşehir'de yaralar sarılmaya çalışılıyor

Depremin ardından 1000 kişinin başka illere sevk edildiği ilçede, 2 bin 250 çadır kuruldu, kendi bakımını yapamayacak kişiler ilçedeki devlet hastanesine yerleştirildi.

Muhittin Sandıkçı, Kadir Aydın   | 15.02.2023
Malatya Doğanşehir'de yaralar sarılmaya çalışılıyor Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı - AA

Malatya

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde 159 kişinin hayatını kaybettiği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde, 38 bin 600 nüfuslu Doğanşehir ilçesinde 205 bina tamamen yıkıldı.

Arama kurtarma çalışmalarında 604 personelden oluşan 46 ekip görev yaptı. Mahalle sakinleri ve jandarmanın da destek verdiği çalışmalarda 42 kişi enkazdan kurtarıldı. 159 kişi hayatını kaybetti. Depremde 405 kişi yaralandı.

İlçede ilk belirlemelere göre 763 binada büyük çaplı hasar oluştu.

Depremin binaya etkisini azaltmaya yarayan sismik izolatör bulunan Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi binası, ilçede hasar almayan yapılar arasında yer aldı.

Hastanede "afet koordinasyon merkezi" oluşturuldu. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ilçede görevlendirildi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in de katılımıyla yaraların sarılması için çalışma başlatıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı 123 personel ve 13 araç ilçeye sevk edildi.

Temel ihtiyaç, gıda ve barınma ürünleri başta olmak üzere depremzedelere 50 bine yakın battaniye dağıtıldı. İlçede 2 bin 250 çadır kuruldu. Bölgede 35 konteynerin kurulumu tamamlandı. İlçede yaşayan 1000'in üzerinde kişi başka illere sevk edildi.

İlçede 12 ayrı noktada sıcak yemek servisi yapan seyyar mutfak konuşlandırıldı. Hayvancılıkla uğraşanlara 1644 torba yem dağıtıldı.

Kendi bakımını yapmakta zorlanan yaşlı ve hastalar ise Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine yerleştirildi.

Hasar tespit çalışmaları ise 378 görevli tarafından yürütülüyor.

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