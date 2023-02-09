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Gündem, Asrın felaketi

Bahçelievler Belediyesinden asrın felaketinin yaşandığı bölgeye 14 milyon liralık bağış

Belediye Başkanı Hakan Bahadır, deprem bölgesine 3 aylık maaşını göndereceğini, belediyedeki 2 bin 737 çalışan için de kişi başına beşer bin lira bağış yapılacağını belirtti.

Lale Bildirici Büyükkarakaya   | 09.02.2023
Bahçelievler Belediyesinden asrın felaketinin yaşandığı bölgeye 14 milyon liralık bağış

İstanbul

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, deprem bölgesine 3 aylık maaşını göndereceğini belirterek belediyedeki 2 bin 737 çalışan için kişi başına beşer bin lira bağış yapılacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabında deprem bölgesine yapacakları yardımlara ilişkin açıklamada bulunan Bahadır, "Vakit dayanışma vakti. Bahçelievler Belediyemizin tüm personeli adına (2 bin 737 kişi) 5 bin lira, kendimin de 3 aylık maaşımı deprem bölgesine bağışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Belediyesinin yaklaşık 14 milyon lira tutarındaki nakdi bağışı AFAD'ın yardım hesabına yatıracağı belirtildi.


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