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Gündem, Asrın felaketi

Kayseri'de 42 bin 746 depremzede misafir ediliyor

Kayseri'de, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 42 bin 746 depremzede konuk ediliyor.

Murat Asil   | 27.02.2023
Kayseri'de 42 bin 746 depremzede misafir ediliyor

Kayseri

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, depremin ilk gününden bugüne kadar Kayseri lojistik deposundan deprem bölgesindeki illere 649 tır yardım malzemesi gönderildi.

Deprem bölgesinden Kayseri'ye gelen 42 bin 746 depremzeden 9 bin 620'si Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında, kamu misafirhanelerinde, oteller, apartlar ve muhtelif yerlerde barınırken, 33 bin 126'sı ise yakınlarının yanında ve kendi imkanlarıyla yerleştikleri konutlarda ikamet ediyor.

Gerek KYK yurtlarında gerekse kendi imkanlarıyla yerleştikleri konutlarda depremzedelerin ayni yardım talepleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, yerel yönetimler, STK'ler ve hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuran 10 bin 403 depremzedenin ayni yardım talepleri karşılanırken, ayrıca nakdi yardım talebinde bulunan 3 bin 498 ailenin başvuruları değerlendirilerek 3 milyon 85 bin lira yardım yapıldı.

Depremin ilk gününden bugüne kadar 8 bin 936 depremzede hasta kabulü yapılan Kayseri'de, halen servislerde 373, yoğun bakımda 138 olmak üzere 511 hasta yatarak tedavi görüyor.

Hastanelerde deprem sonrasında kimsesiz ve refakatsiz 60 çocuk depremzede kabulü yapılırken, tedavisi tamamlanan 12 çocuk ailelerine, 15 çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, 9 bin 785 depremzedeye psikososyal destek sağlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce KYK yurtlarında kalan 4 bin 470 depremzede öğrenciye yönelik de psikososyal destek çalışmaları devam ediyor.

Deprem bölgelerinden 5 bin 422 öğrencinin Kayseri'ye nakil işlemi gerçekleştirildi.

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