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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da akşam olunca sobaların yandığı çadır kentte depremzedelerin ihtiyaçları gideriliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da kurulan çadır kentlerde afetzedelerin talepleri karşılanıyor.

Oktay Özden, Orhan Çiçek   | 27.02.2023
Adıyaman'da akşam olunca sobaların yandığı çadır kentte depremzedelerin ihtiyaçları gideriliyor Fotoğraf: Orhan Çiçek - AA

Adıyaman

Geçici yerleşim birimlerinin kurulduğu noktalardan Eğriçay Parkı'ndaki çadır kentte, vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor. Gün batınca ışıklandırma sistemiyle aydınlatılan çadır kent, Anadolu Ajansı (AA) ekibince dronla havadan görüntülendi.

Çadır kentte barınan vatandaşlar, çadırlarına kurulan sobalarda dağıtılan odunları yakarak ısınıyor. Bazı afetzedelerin çadırlarının önünde odun kırdıkları görüldü.

Depremden etkilenen vatandaşlardan bazılarının, zaman zaman çadırların arasında çocuklarla top oynayarak vakit geçirdiği gözlendi.

Anadolu Ajansı ekibinin oyun oynarken görüntülediği çocuklar, eğlenceli dakikalar yaşadı.

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