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Dünya, Asrın felaketi

Katar'da depremzedeler için hayır kermesi

Katar'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına hayır kermesi düzenlendi.

Ahmed Yusuf Bıtmez, Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 18.02.2023
Katar'da depremzedeler için hayır kermesi Fotoğraf: Abdullah Kiswani/AA

Doha

Kermes, başkent Doha'daki Aspire Park'ta Katar Kadın Sporları Komitesi'nin merkezinde açıldı.

Kermesi organize eden komitenin başkanı Lulu el-Meri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Katar Hayır Kurumu ve Katar Muşeyrib Akademisi işbirliğinde Türkiye ve Suriye'deki depremzede kardeşlerimize destek için bu girişimi başlattık." dedi.

Kermeste bazı hayırseverlerin ve lokantaların bağışlarıyla yiyecek ve çeşitli ürünlerin satıldığını, elde edilen gelirin depremzedelere gönderileceğini kaydeden Meri, kermesten iyi bir gelir elde etmeyi umduğunu söyledi.

Meri, ayrıca nakdi bağış yapmak isteyenler için Katar Hayır Kurumu'nun bir stantı bulunduğunu ekledi.

Bunun yanı sıra kermes kapsamında bağış yapılmasını teşvik amacıyla çocuklar arasında dostluk maçı düzenlendi.

Katar, depremin olduğu ilk günden itibaren oluşturulan hava köprüsü aracılığıyla Türkiye ve Suriye'ye yardımlarını göndermişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, dün yaptığı açıklamada, Katar'ın Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yaptığı gıda, sağlık ve diğer insani yardımların 70 milyon dolara ulaştığını duyurmuştu.

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