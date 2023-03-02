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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi

Afşin ilçesinde derinliği 15, genişliği 50 ve uzunluğu 150 metreyi bulan yarık oluştu.

Yavuz Emrah Sever   | 02.03.2023
Kahramanmaraş'ta depremde oluşan devasa yarık havadan görüntülendi Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremlerin ardından oluşan devasa boyutlardaki yarık dronla görüntülendi.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ilçeye bağlı kırsal Karagöz Mahallesi'nde yarık oluştu.

Derinliği 15, genişliği 50 ve uzunluğu 150 metreyi bulan yarık havadan görüntülendi.

"Deprem kadar bu manzaraya da şaşırdık"

Mahalle muhtarı Bedri Aslaner, AA muhabirine, yarıkların 6 Şubat'ta oluştuğu ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Durumdan 3 gün önce haberdar olduklarını aktaran Aslaner, "O zaman geldim, yerinde inceledim. Açılar bu kadar değildi." dedi.

Aslaner, derinliğin ilk zamanlarda yaklaşık 5 metre olduğunu anlatarak, "Şimdi 10-15 metreyi buldu. Uzunluğu da 100-150 metre var. Genişlikte zaten göz önünde. İlk gördüğümüzde bu açıda değildi. Artçı sarsıntılarla gittikçe genişliyor." diye konuştu.

Deprem kadar gördükleri bu manzara karşısında da şaşırdıklarını vurgulayan Aslaner, yarıkların, afetin boyutunu gözler önüne serdiğini sözlerine ekledi.

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