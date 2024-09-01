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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

Sinan Doruk  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan binaların yıkımı, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Yıkılan binaların enkazı ise iş makineleri yardımıyla taşınıyor.

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