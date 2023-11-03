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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.

Sibel Atıcı  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Sibel Atıcı/AA

Kahramanmaraş

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde ekiplerin çevresinde önlem aldığı bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.

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