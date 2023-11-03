Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.
Kahramanmaraş
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda kent merkezinde ekiplerin çevresinde önlem aldığı bina, kontrollü şekilde yıkıldı.
Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.