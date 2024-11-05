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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

Dilek Konuş  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde ağır hasar gören 11 katlı Osmanlı Apartmanı iş makinesi yardımıyla yıkıldı.

Hafriyatlar, iş makineleriyle kamyonlara doldurularak belirlenen döküm sahalarına taşındı.

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