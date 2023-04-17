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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor.

Veysel Altun  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor Fotoğraf: Veysel Altun - AA

Kahramanmaraş

Depremde Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı'ndaki Ebrar Sitesi ve çevresinde ağır hasar alan binaların, planlama çerçevesinde kontrollü şekilde yıkımı gerçekleşiyor.

Polis ve belediye ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

Yıkılan binaların enkazı, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınmaya devam ediyor.

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Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor

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