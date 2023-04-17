Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 30. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 30. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Vizyonuyla ve çalışkanlığıyla ülkemizin büyümesine, kalkınmasına büyük katkısı bulunan 8'inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ı vefatının 30'uncu yılında saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadelerine verdi.
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Vizyonuyla ve çalışkanlığıyla ülkemizin büyümesine, kalkınmasına büyük katkısı bulunan 8’inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ı vefatının 30’uncu yılında saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/0Z7ArjOrqH— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 17, 2023