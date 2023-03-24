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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 16.10'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Utku Şimşek  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 15,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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