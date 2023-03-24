Bakan Kurum: Birlik ve beraberliğimizin şehri Hatay'ımızı 1 yıl içerisinde yeniden ayağa kaldıracağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ı, 1 yıl içerisinde kendi değerleriyle kimliğiyle tarihiyle kültürüyle şehircilik değerleriyle yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
Hatay
İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreninde konuşan Kurum, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, Hatay'a bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıkılan her şey daha iyisiyle yeniden inşa edilmeden deprem bölgelerinden ayrılmayacağız
Mübarek ramazanın rahmet, bereket ve manevi ikliminde birçok medeniyete kucak açan, birçok mazluma kucak açan, Akdeniz'in kalbi Hatay'da bulunduklarına işaret eden Kurum, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle afetzede kardeşlerimizin istikbale, geleceğe güvenle bakacağı, evlatlarını güvenle yetiştireceği yeni konutların temellerini, umutla azimle İskenderun'da hep birlikte atıyoruz." diye konuştu.
"Yükselen Anadolu'nun şehirlerini ayağa kaldırmak için buradayız"
Devletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk andan itibaren afet bölgelerinde olduğunu aktaran Kurum, milletin yanında olduklarını, birlik ve beraberlik çatısı altında hiçbir gönlü ıssız bırakmadıklarını vurguladı.
Kurum, koştuklarını, durmadıklarını ve mücadelelerinde bir an olsun duraksamadıklarını, yorulmadıklarını anlatarak, şöyle devam etti:
"Her bir yokuşu milletimizin duasını alarak omuz omuza, milletimizle birlikte çıktık. Valililerimizle belediye başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla iş dünyamızla kanaat önderlerimizle tüm vatandaşlarımızla birlikte el ele verdik, canla başla çalıştık. Allah'ın izniyle canla başla çalışmaya da devam edeceğiz. Aziz milletimiz, afetzede kardeşlerimiz çok iyi bilmelidir ki biz aklımızla fikrimizle gönlümüzle Hatay'dayız, İskenderun'dayız ve inşallah projelerimizle, çalışma arkadaşlarımızla birlikte yükselen Anadolu'nun şehirlerini ayağa kaldırmak için buradayız. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız burada. Tarihin, milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde, sizlere söz veriyoruz; Allah'ın izniyle biz gönlümüzde taşıdığımız bu sözleri tutana kadar buradayız. Hatay'dayız, İskenderun'dayız. Her bir yuvayı, kardeşlerimize teslim edene kadar buradayız. Sıcak yuvalarında, ocaklar yanana kadar yine sizin yanınızdayız."
"Yeni bir şehircilik destanı yazacağız"
Bu kararlılıkla depremin 15. gününde başladıkları inşa sürecinde, 46. günde 50 bin rakamına ulaştıklarını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:
"50 bin konutumuzun sözleşmesini yaptık. Dün itibarıyla Maraş'ta temellerimizi atmaya başladık. İnşallah 365. gününde de vatandaşlarımıza Hatay'ımıza, İskenderun'umuza teslim edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizin şehri Hatay'ımızı 1 yıl içerisinde kendi değerleriyle kimliğiyle tarihiyle kültürüyle şehircilik değerleriyle yüzlerce yıldır akıp gelen sosyal hayatıyla yeniden ayağa kaldıracağız. Camilerimizi, medreselerimizi, hanlarımızı, hamamlarımızı, köprülerimizi, tüm tarihi ve kültürel değerlerimizi ihya edeceğiz. Yükselen Anadolu'nun kadim şehri Hatay'ımızda yeni bir şehircilik destanı yazacağız. Hatay'ımızı yeniden dirilişin şehri yapacağız ve şanlı tarihimizin merkez şehri haline getireceğiz, ülkemizin bölgemizin inşallah parlayan yıldızı yapacağız. Allah bizleri; sizlere Hatay'ımızın güzel insanlarına, canlara, Habibi Neccar'ın torunlarına mahcup etmesin diyor, hepinizi saygıyla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum."
Sağlık Bakanı Koca: Yeniden inşa ve ihya seferberliğinin sesini yükseltiyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise felaketin sonuçlarıyla bütün bir millet olarak mücadele ettiklerini belirtti.
Deprem bölgesinde felakete karşı devlet millet kenetlenmesi örneği verdiklerini vurgulan Koca, "Birlik ruhuyla hayatımızı yeni baştan inşa etme iradesiyle geleceğin kapılarını açma azmiyle üstesinden gelemeyeceğimiz şey yoktur. İçinde bulunduğumuz mübarek ayın ilhamıyla her çalışmaya daha büyüğünü ilave edeceğiz." dedi.
Koca, gerek bölgedeki sağlık çalışanı kadroları, gerek sağlık altyapısının afetten önemli oranda etkilendiğini, bu durumun Hatay'da son derece bariz olduğunu ifade etti.
Depremin hemen ardından afetten etkilenen sağlık personelinin önemli kısmı da dahil olmak üzere tüm insan kaynakları ve teknik güçleriyle harekete geçtiklerini aktaran Koca, şöyle konuştu:
"Yurdun dört bir yanından akın akın gönüllü ya da görevli sağlık personeli deprem bölgesindeki mücadelede yerini aldı. Yerinde acil sağlık hizmetleri hızla organize edildi. Kurulan sahra hastanelerinde yaralıların ilk müdahaleleri yapılarak kara, hava ve deniz koridorlarıyla diğer merkezlere sevkleri gerçekleştirildi. Bölgeden diğer illere sevk edilen yaralı sayısı yaklaşık 20 bini Hatay'dan olmak üzere toplamda 52 bini buldu. Bu, eşi görülmemiş bir tahliye operasyonudur. Deprem bölgesinde 6 Şubat'tan bugüne sağlık hizmeti verilen kişi sayısı 5,5 milyonun üzerinde."
Arsuz, Hassa ve Belen devlet hastaneleri hizmet veriyor
Bakan Koca, iIçelerde güvenli olduğu teyit edilen hastane binalarının gerekli onarımlar yapılarak hizmet vermeye başladığını bildirerek, "Depremden önce inşaatı süren ve depremden sonra hızla tamamlayarak faaliyete geçirdiğimiz 100 yataklı Arsuz, 100 yataklı Hassa ve 30 yataklı Belen devlet hastaneleri şu anda hizmet veriyor." dedi.
Başta Antakya olmak üzere bazı yerleşim yerlerinde sahra hastaneleriyle hizmet verdiklerini anlatan Koca, kentin kalıcı hastane ihtiyacını en kısa sürede karşılayacaklarını dile getirdi.
Bu amaçla Hatay'ın tüm sağlık ihtiyaçlarını kalıcı şekilde çözmek üzere Antakya, Defne ve İskenderun hastanelerin temellerinin bugün atıldığını aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Antakya Hastanemiz 22 bin metrekare oturum alanı üzerinde yaklaşık 54 bin metrekare kapalı alana sahip, 400 yatak kapasitesi olarak planlandı. Bu hastane, 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathanesi, onkoloji merkezi, kalp ve damar hastalıkları merkezi gibi ileri tedavi hizmetlerinin bulunduğu üçüncü basamak niteliğinde bir hastane olacak. İki katlı çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek bu hastanemizi beraberindeki barınma alanlarıyla birlikte inşallah 10 Mayıs gibi çok yakın bir tarihte tamamlamayı hedefliyoruz. 300 yatak kapasiteli olarak planladığımız Defne Hastanemiz ise 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathanesi ve tüm branşlarda hizmet verecek donanımıyla kısa zaman içinde inşa edilerek hizmete hazır hale gelecek. Bu hastaneyi inşallah sadece 60 gün içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İskenderun'un 600 yataklı devlet hastanesi toplamda 132 bin metrekare kapalı alana sahip ve sismik izolatörlü, yani depreme karşı mukavemeti çok yüksek olacak şekilde yapılacak. Hastanede 154 yoğun bakım yatağı, 27 ameliyathane, 113 poliklinik, onkoloji merkezi, kalp damar hastalıkları merkezi bulunacak. Planlama, üçüncü basamak ileri tedavi hizmetleri verilecek şekilde yapılmıştır. "
Koca, gecikmeksizin kısa sürede inşaatını tamamlayacakları 200 yatak kapasiteli İskenderun Acil Durum Hastanesinin de temelinin atıldığını belirterek, "40 yoğun bakım yatağı, 8 ameliyathane ve 55 poliklinikle tam teşekküllü olan bu hastanemizi de inşallah 60 gün içinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.
"Hatay bölgenin sağlık üssü haline gelecek"
Koca, Antakya Gülderen'de 1000 yatak kapasiteli yeni bir şehir hastanesi yapılması için de planlamaların tamamlandığını, inşaatın kısa sürede başlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Şehir hastanesiyle Hatay bölgenin sağlık üssü haline gelecek. Sayın Cumhurbaşkanım bugün burada sadece yıkımın izlerini silmiyor, yeniden inşa ve ihya seferberliğinin sesini yükseltiyoruz. Anlamı, bu kadim şehri kaderine etmek olacak her şeye karşı birliğin örneğini veriyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber devletin en üst makamları buradadır. Aziz milletimiz tüm varlığı ile buradadır. Yarın için ihtiyaç duyduğumuz ruh buradadır. Bugün temelini atacağımız eserler hayırlı olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.