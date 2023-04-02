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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta 2 bin 880 konteynerde 11 bin depremzede kalıyor

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta 11 bin afetzede 2 bin 880 konteynerde barınıyor.

Ali Rıza Akkır, Tunahan Akgün  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Kahramanmaraş'ta 2 bin 880 konteynerde 11 bin depremzede kalıyor Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta depremzedelerin barınma sorununun çözülmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda kentin farklı noktalarına kurulan konteyner kentlerde barınan afetzedelerin ihtiyaçları da gideriliyor.

Konteyner kentlerde sağlık, spor ve eğitim alanları da yer alıyor.

İçişleri Bakanlığınca depremlerin ardından bölgede barınma hizmetlerinden sorumlu olarak görevlendirilen Ağrı Valisi Osman Varol, AA muhabirine, il genelinde 11 bin kişinin 2 bin 880 konteynerde misafir edildiğini söyledi.

İl genelinde 21 bin 500 konteyner kurulmasının planlandığını belirten Varol, "Bu sayı ihtiyaca, talebe göre artabilir. Planlanan konteynerlerin 9 bini kente geldi. Geldiği anda yerleşim mümkün olmadığı için bulundukları yerde montaj ve tesisat bağlantıları yapılıyor. Yeni konteyner kentlerimizin altyapısı ve iç donanımı tamamlanarak vatandaşlarımızı hiç bekletmeden konteyner kentlerimize transfer ediyoruz." dedi.

500 konteynere bir aile sağlığı merkezi düşecek

Konteyner kentlerin sadece yerleştirilip elektrik, su bağlantılarının yapıldığı noktalar olmadığını vurgulayan Varol, "Konteyner kentlerimizde birçok sosyal donatı da var. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı karşılanmaya çalışılıyor. Giyim ve gıdayla ilgili sosyal marketler bulunuyor. Aynı zamanda sağlık hizmetleri yer alıyor. 500 konteynere bir aile sağlığı merkezi düşecek şekilde bir organizasyon var. Bunun tamamını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Varol, bir süre sonra konteynerleri tek tek ziyaret edip depremzedelere ihtiyaçlarının doğrudan konteynerde teslim edileceği sosyal market uygulamasını hayata geçireceklerini anlattı.

Vatandaşların depremin travmasını atması amacıyla psikososyal çalışmaların da konteyner kentlerde yürütüldüğünü dile getiren Varol, her yaş grubundan çocuğa göre sportif, sosyal ve eğitim etkinliklerinin gerçekleştirildiğine işaret etti.

Konteyner kentlerin kompleks bir yaşam alanı olduğunun altını çizen Varol, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın kalıcı konutları yapılana kadar burada konaklayacakları sürede mümkün olduğu kadar her türlü ihtiyaçlarının karşılanması öngörülüyor. Bir taraftan eğitim bir taraftan da ihtiyaçların karşılandığı faaliyetler devam ediyor. Necip Fazıl bölgesi dediğimiz alana da Katar'dan gelen 1050 konteyner kuruluyor. Bu konteynerlerin de kurulumu tamamlanmak üzere, yakında vatandaşlarımızı burada da ağırlayacağız."

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