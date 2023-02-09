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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraşlı 80 depremzede Karabük'te misafir ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki otel ve kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirildi.

Ahmet Özler   | 09.02.2023
Kahramanmaraşlı 80 depremzede Karabük'te misafir ediliyor

Karabük

Kara yoluyla kente gelen 80 depremzede, Vali Fuat Gürel, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder ve koordinasyon merkezi görevlilerince karşılandı.

Kahramanmaraş'tan getirilen afetzedeler, ilçedeki otellere ve kamu kurumlarının misafirhanelerinde ağırlanmaya başlandı.

Ergüder, AA muhabirine, Safranbolu'daki otellerin büyük sağduyuyla kapılarını depremzedelere açtığını söyledi.

Devlet kurumları ile paralel çalıştıklarını anlatan Ergüder, "Devletimiz bütün tesislerini depremzedelere açtı. Safranbolu'daki bütün üyelerimiz de odalarını açtı. Vatandaşlarımız evlerini açtı. Valilik, İl Kültür ve Turizm ile AFAD ile koordineli çalışıyoruz. İlerleyen günlerde sayının artacağını düşünüyoruz. İnşallah yaralarımızı kısa sürede sararız." dedi.

"Aklımız hala orada"

Depremde evi yıkılan hamile Ayşe Çoban, evinin yıkılmasının kendisini çok etkilediğini ve kapıların sıkışmadan dolayı açılmadığını anlattı.

Deprem anının aşırı korkutucu olduğunu ifade eden Çoban, "Üst kattaki bloklar üstümüze yüklenince kapılar açılmadı. Eşim ve kayınpederim kapıları yumrukladı, tekmeledi. Duvarlar yıkıldı ve öyle çıkabildik dışarıya. Biz çıkınca eşimin dayısı enkaz altındaydı, onunla uğraştık, bir saatte çıkarttık. Çevreden ölü haberleri gelmeye başladı, yan ve karşı komşularımızdan." diye konuştu.

Çoban, Safranbolu'da olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok şükür şimdi buradayız ama aklımız hala orada. Bir sürü akrabamız var. Hamileyim ben mecburen bırakıp geldim. Yoksa orayı bırakmazdım." şeklinde konuştu.

"Bizi ağırlayan devlet ve otel yetkililerine teşekkür ederim"

Depremzede Tacettin Parlak da deprem anında uyanık olduğunu, hemen kardeşleriyle dışarı çıktıklarını aktardı.

Deprem anında direkt karın üstüne çıktıkların değinen Parlak, "Çıktığımızda sokak sallanıyordu. Herkes panik halindeydi. Zordu, hayatta kaldığımız için çok şanslıyız. Safranbolu'ya geldik, rahatız ama kafamız hala orada. Nereye döneceğiz? Bizi burada ağırlayan devlet ve otel yetkililerine teşekkür ederim. Çok yardımcı oldular, çok ilgilendiler. Allah hepsinden razı olsun." ifadesini kullandı.

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