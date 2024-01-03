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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Sinan Doruk  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Sinan Doruk / AA

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürdü.

Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey ve Güneşevler mahallelerinde depremlerde ağır hasar alan binalar, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Yıkımın ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.

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