Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Kahramanmaraş
Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürdü.
Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey ve Güneşevler mahallelerinde depremlerde ağır hasar alan binalar, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Yıkımın ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.