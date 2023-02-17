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Gündem, Asrın felaketi

İDDEF'ten Adıyaman'daki depremzedelere yardım eli

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Adıyaman'da depremzedelere yardım faaliyetleri yürütüyor.

Suat Öztürk   | 17.02.2023
İDDEF'ten Adıyaman'daki depremzedelere yardım eli Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da sivil toplum kuruluşları, bölgeye yardım ulaştırmaya devam ediyor.

İDDEF de Adıyaman Valiliğinin önünde depremzedelere yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Federasyonun temsilciler sorumlusu Harun Ceylan, AA muhabirine, depremden sonra sahaya çıktıklarını belirterek, "Sahada gıda, kıyafet, temizlik malzemesi dağıtıyoruz. Konteynerlerimiz de yolda, kısa sürede burada olacak." dedi.

İDDEF üyesi Muhammet Serkan Açıkgöz de 10 gündür Adıyaman merkezde döner dağıttıklarını ifade ederek, "Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada döner dağıtımı yapıyoruz, dağıtımlarımız sürecek. Allah bir daha böyle bir acı vermesin." diye konuştu.

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