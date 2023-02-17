MSB, depremzede çocuğunun Mehmetçiğin omzunda dinlendiği anların görüntüsünü paylaştı
Mili Savunma Bakanlığı (MSB) küçük bir kız çocuğunun çadır kentin önünde bir askerin omzuna başını koyarak dinlendiği anların görüntüsünü duygusal bir mesajla paylaştı.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, depremzede kız çocuğunun, elini tuttuğu Mehmetçiğin omzuna başını koyarak dinlendiği anlara yer verildi.
O baş koyduğun omuz;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2023
devlettir, millettir…
Sen de;
geleceğimizsin, Türkiye’sin!
Devlet-millet el ele yaralarımızı saracak, Türkiyemizi büyütmeye devam edeceğiz! 🇹🇷 pic.twitter.com/RftjaOptgX
Duygusal paylaşımda, "O baş koyduğun omuz devlettir, millettir. Sen de geleceğimizsin, Türkiye'sin. Devlet-millet el ele yaralarımızı saracak, Türkiyemizi büyütmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.