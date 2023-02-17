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Gündem, Asrın felaketi

MSB, depremzede çocuğunun Mehmetçiğin omzunda dinlendiği anların görüntüsünü paylaştı

Mili Savunma Bakanlığı (MSB) küçük bir kız çocuğunun çadır kentin önünde bir askerin omzuna başını koyarak dinlendiği anların görüntüsünü duygusal bir mesajla paylaştı.

İsa Toprak   | 17.02.2023
MSB, depremzede çocuğunun Mehmetçiğin omzunda dinlendiği anların görüntüsünü paylaştı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, depremzede kız çocuğunun, elini tuttuğu Mehmetçiğin omzuna başını koyarak dinlendiği anlara yer verildi.

Duygusal paylaşımda, "O baş koyduğun omuz devlettir, millettir. Sen de geleceğimizsin, Türkiye'sin. Devlet-millet el ele yaralarımızı saracak, Türkiyemizi büyütmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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