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Yaşam, Asrın felaketi

Hataylı esnaf, deprem yaralarını başkentte sarıyor

Hataylı esnafa destek olmak amacıyla başlatılan "Hatay Tanıtım Günleri"nde, tepsi kebabı, Hatay dürümü, künefe, kömbe gibi yöresel lezzetler sunuluyor.

Esra Ağaçyetiştiren  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Hataylı esnaf, deprem yaralarını başkentte sarıyor Fotoğraf: Arda Küçükkaya - AA

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hataylı esnafa destek olmak amacıyla "Hatay Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Başkent Millet Bahçesi'ndeki etkinlikte UNESCO tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Hatay mutfağının ünlü lezzetlerinden tepsi kebabı, şırdan, içli köfte, kağıt kebabı, kömbe, mumbar dolması gibi yöresel yemekler sunuluyor.

Hatay Tanıtım Günleri'nde hızlı künefe yeme yarışması gibi renkli etkinlikler de düzenleniyor.

Hatay Turizm ve Gastronomi Derneği Koordinatörü İbrahim Kaşbaş, yöresel lezzetlerin yer aldığı etkinlikte, ziyaretçilere Hatay'ın kokusunu, mistik havasını hissettirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kaşbaş, tüm Ankaralıları pazar gününe kadar devam edecek etkinliğe, künefe ve kebap yemeye davet etti.

Etkinlikte yer alan esnaf Zehra Miroğlu da katılımın iyi olduğunu, Ankara halkının destek konusunda duyarlı davrandığını söyledi.

Depremden sonra Ankara'ya yerleşen depremzede Yıldız Ertürk ise "Hatay Tanıtım Günleri"ne memleketinin ürünlerini alarak destek olmak için geldiğini aktardı.

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